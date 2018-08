"Tiroteio em Jackson Landing. Mantenham-se longe do local. Esta área não é segura. Afastem-se." Foi assim que o chefe da polícia de Jacksonville alertou para o que está a acontecer num centro comercial na baixa desta cidade da Flórida, no sul dos EUA.

O tiroteio terá começado pouco depois das 14 horas locais (19 de Portugal continental). Há informação sobre várias pessoas feridas -- a expressão usada pela polícia é "mass shooting", ou seja,"tiroteio em massa", indicando que terá havido disparos sobre um grande grupo de pessoas.

O incidente ocorreu durante um torneio de videojogos que estava a ser transmitido em direto no site Twitch. A dada altura ouve-se o som de tiros e o jogo pára. No vídeo, é possível ouvir cerca de 12 tiros.

Media locais falam em quatro mortos e 11 feridos.

No local decorria uma prova de qualificação para um torneio de Madden 19, num salão de jogos dentro de um centro comercial a céu aberto, o Jacksonville Landing, nas margens do rio Saint John, no centro da cidade de Jacksonville.

O xerife Mike Williams confirmou às 21:30 (hora de Lisboa) que o suspeito, encontrado morto no local, é um homem branco ainda não identificado. Acrescentou que não existe mais qualquer suspeito, uma possibilidade que, horas antes pelo Twitter, tinha sido deixada em aberto.

Já o LA Times afirma que o atirador será um participante no torneio, que perdeu e foi eliminado. Esta informação foi dada ao jornal por um dos jogadores presentes.

O tweet inicial da polícia dando conta do incidente.

(em atualização)