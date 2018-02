Pub

Criança terá sido vítima de uma bala perdida ou de um tiro acidental

Um rapaz de 10 anos que estava no interior de uma casa na favela de do Cantagalo, no Rio de Janeiro, morreu na noite de sábado atingida mortalmente por um tiro. A polícia está a investigar se a criança foi vítima de uma bala perdida ou de um tiro acidental, desconhecendo por enquanto as causas do incidente.

O menino ainda foi transportado para o hospital, onde recebeu assistência, mas acabou por morrer.

As autoridades detiveram um adolescente de 17 anos que terá estado envolvido no incidente e que tinha na sua posse uma arma. Logo após a criança ter sido baleada este adolesdcente foi agredido pelos populares.

De acordo com a polícia, não se registaram confrontos ou tiroteios na favela naquele momento.