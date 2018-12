Time. Trump, Putin e Megan Markle entre as dez personalidades do ano

Todos os anos a revista Time elabora uma lista de personalidades e elege a mais influente. No ano passado a escolha foi surpreendente, já que recaiu sobre o movimento das mulheres que denunciaram o assédio sexual, no movimento conhecido como #Me Too. Este ano a lista dos 10 finalistas de "Person of the Year", cujo vencedor é conhecido esta terça-feira, inclui o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi o número um em 2016 e também aparecia na de 2017. Segue-se a lista de nomeados:

- Donald Trump, presidente dos EUA

O permanente cenário de crise na Casa Branca, envolvendo a sua equipa, a promulgação de várias leis controversas e a guerra comercial com a China ditaram a escolha do presidente americano.

- Famílias imigrantes separadas na fronteira dos EUA

Mais de duas mil famílias foram separadas na fronteira dos EUA sob a política de "tolerância zero" da administração Trump, que a pôs em prática em abril e terminou em junho, após forte contestação. Mas naquele período em que vigorou resultou na detenção de milhares de crianças em instalações do governo federa, quanto os pais eram enviados para as cadeias.

- Presidente russo, Vladimir Putin

A vitória esmagadora de Putin nas eleições de março, renovando o mandato por mais seis anos foi um dos motivos para integrar a lista de personalidades do ano. A que se acrescenta o alegado envolvimento da Rússia nas eleições americanas, o envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, no Reino Unido, e o aumento da tensão com a Ucrânia.

- Conselheiro especial Robert Mueller, que foi designado para investigar se houve interferência da Rússia nas eleições americanas

Robert Mueller foi central na investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016, bem como o envolvimento de figuras da administração Trump. A investigação do ex-diretor do FBI já resultou em 191 acusações criminais contra 32 pessoas e três empresas.

- O realizador do filme "Pantera Negra", Ryan Coogler

Este realizador de 32 anos conseguiu um êxito fenomenal com o filme da Marvel, que conseguiu a terceira maior receita de todos os tempos nos EUA.

- Christine Blasey Ford, que acusou o juiz do Supremo Tribunal de Justiça dos EUA, Brett Kavanaugh, de agressão sexual quando era adolescente

A professora de Psicologia da Califórnia, de 52 anos, tornou-se um símbolo para as vítimas de agressão sexual quando testemunhou na frente de senadores, em setembro, acusando o então nomeado para o Supremo Tribunal de Justiça, Brett Kavanaugh, de a ter molestado quando era adolescente.

- O jornalista saudita assassinado na Turquia, Jamal Khashoggi

O jornalista, muito crítico do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, foi visto pela última vez no consulado do seu país em Istambul a 2 de outubro. Veio-se a saber que foi assassinado, alegadamente a mando das autoridades sauditas, o que gerou uma onda de protestos em todo o mundo.

- Os estudantes americanos que organizaram manifestações de controlo das armas na manifestação "March for Our Lives

Depois de 17 pessoas terem sido mortas no dia dos Namorados, num tiroteio em massa em Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland, Flórida, estudantes da escola organizaram um movimento #NeverAgain e as manifestações March for Our Lives, em toda a América, fazendo uma campanha pelo fim das armas.

- Presidente sul-coreano Moon Jae-in

Desde que recebeu a irmã de Kim Jong Un, líder norte-coreano, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, em fevereiro, que o presdiente sul-coreano promoveu por três vezes o encontro com Kim Jong Un. Encontros que são históricos para a Península Coreana.

- Meghan Markle, duquesa Sussex

A ex-atriz americana trocou o cinema por um título real ao casar com o príncipe Harry, o que foi acompanhado por milhões de pessoas em todo o mundo.