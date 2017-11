Pub

Animal escapou de um circo e obrigou a interromper circulação do metro de superfície

Um tigre fugiu esta sexta-feira de um circo no 15º bairro de Paris. Segundo o jornal Le Parisien, o animal foi abatido pelo dono na ponte de Garigliano.

A circulação foi interrompida na linha do metro de superfície que passa nas imediações pouco antes das 18:00, menos uma hora em Lisboa, porque o tigre conseguiu aceder aos carris. O tráfego foi retomado cerca de vinte minutos depois.

Testemunhas no local, citadas pelas France Info, disseram ter visto o animal na linha do metro e garantem ter ouvido detonações. "No início, disseram-nos que se tratava de um problema técnico", explicou um passageiro. "Depois, o condutor disse que era um tigre".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Uma jornalista da France Info publicou no Twitter imagens da perseguição ao tigre, que obrigou à intervenção de polícia e bombeiros.

Até ao momento, não se sabe em que circunstâncias o tigre conseguiu fugir das instalações do circo.