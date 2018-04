Pub

Primeira-ministra britânica marca reunião para delinear ação militar na Síria após alegada utilização de armas químicas no país

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, convocou para esta quinta-feira uma reunião extraordinária do seu Gabinete com o objetivo de aprovar um plano de intervenção militar na Síria.

A notícia é avançada pela Sky News, segundo a qual o governo britânico se prepara para participar numa força tripartida liderada pelos Estados Unidos e que conta também com a França.

Os principais alvos da intervenção serão as fábricas de armas químicas do regime de Bashar al-Assad, na sequência do alegado ataque com este tipo de armamento realizado em Ghouta no qual terão morrido 70 pessoas e 500 ficado feridas, durante o fim-de-semana.

A decisão de intervir militarmente na Síria foi esta madrugada sinalizada pelo presidente Donald Trump através do Twitter, quando escreveu: "A Rússia prometeu destruir todo e qualquer míssil disparado para a Síria. Preparem-se, porque os mísseis estão a chegar. Bons, novos e 'espertos'".

Já na terça-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmara que iria decidir em conjunto com os Estados Unidos e Reino Unido, sobre um possível ataque em solo sírio.

"Existe uma linha vermelha, que partilhamos com outras potencias. Vamos continuar a conversar com os Estados Unidos e o Reino Unido sobre questões técnicas e nos próximos dias tomaremos uma decisão", disse o Presidente francês.

A Síria negou qualquer utilização de armas químicas, assim como a Rússia, principal aliado do regime sírio, que afirmou que eventuais ataques ocidentais teriam "graves consequências". Moscovo advertiu ainda contra qualquer ação na Síria que possa "desestabilizar a situação já frágil na região".