Bolsonaro na capa da The Economist: "A última ameaça latino-americana"

A revista liberal britânica "The Economist" escolheu Jair Bolsonaro para tema de capa desta semana, classificando-o como "a última ameaça latino-americana" e definindo uma eventual vitória do candidato do PSL nas eleições de 7 de outubro como "um desastre".

No artigo, são recordados episódios controversos de Bolsonaro, como a defesa do torturador da ditadura militar Brilhante Ustra durante o voto pela deposição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) ou a frase "só não te estupro porque você não merece" dirigida à deputada Maria do Rosário (PT) em sessão do plenário da Câmara dos Deputados.

Comparado a Trump e Duterte

Comparado a Donald Trump, nos Estados Unidos, ou Rodrigo Duterte, nas Filipinas, o líder das sondagens do Brasil é produto, diz a revista, da crise económica e da revolta da população com os casos de corrupção que levaram, por exemplo, à prisão do antigo presidente Lula da Silva (PT) ou a duas denúncias contra o atual chefe de estado, Michel Temer (MDB).

A revista fala ainda da "tentação Pinochet", lembrando que o ditador chileno, de cujo regime Bolsonaro se diz simpatizante, também se fez rodear de "Chicago Boys", numa alusão à escola liberal e de livre mercado norte-americana. "Eles ajudaram a pavimentar a relativa prosperidade do Chile hoje em dia mas com custos humanos e sociais terríveis".

O principal conselheiro para a área económica do candidato é Paulo Guedes, considerado um dos economistas mais liberais do país, adepto da privatização total e da simplificação máxima de impostos.

"A crise no Brasil não se resolve nem fácil nem rapidamente", continua a revista, "e Bolsonaro não é homem para a missão".

