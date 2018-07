Teve sete filhos nos dez anos como escrava sexual de líder religioso

Imagem do pai de santo no seu templo

Daiana tinha 17 anos quando o 'pai de santo' Carlos Chavinet, já com 36 anos, a conheceu. Nessa noite, o líder do culto religioso afro-brasileiro ditou uma sentença: "Vais ser minha mulher. Só a morte nos irá separar." A jovem foi levada para a casa-templo, num bairro da cidade argentina de Moreno, onde passou por uma tormenta terrível - foi violada e teve de banhar-se no sangue de 25 galinhas que o seu agressor matou na hora. Depois foram depois dez anos em que diz ter vivido aprisionada, sob coação. Foi violada dezenas de vezes e teve sete filhos.

A polícia argentina deteve agora Chavinet no seu templo, em Moreno, a 35 quilómetros de Buenos Aires. Quando os agentes da polícia entraram na sua casa, num bairro de gente modesta, encontraram as imagens da Virgem Maria e outros santos, com cortinas vermelhas de seda e cestos com bananas em volta. Cenário de um culto espiritual que escondia o horror vivido por Daiana e outras eventuais vítimas, já que a polícia investiga se existem mais abusadas sexualmente e suspeita mesmo que uma sobrinha de 13 anos também tenha sido alvo dos abusos.

O "pai Carlos", como é conhecido, terá ficado em silêncio após a detenção, conta o diário Clarin. Era conhecido pelo poder de persuasão e terá ameaçado a vítima para que não contasse nada do que vivia. Daiana cedeu ao líder do culto por ser uma jovem vulnerável, que vivia na pobreza, e convenceu-se que conhecera a pessoa que iria mudar a sua vida. Teve os filhos em hospitais públicos e terá sido coagida a nunca denunciar as situações. Ao longo dos dez anos viveu em três casas diferentes, contou à polícia.

Vítima fugiu com as crianças

Os crimes só foram conhecidos quando a mulher logrou escapar do cativeiro, em 2016, e foi pedir socorro a uma vizinha. Levou consigo as sete crianças. A polícia foi chamada e Daiana conseguiu denunciar "a lavagem cerebral que a transformou numa escrava sexual". Era o testemunho essencial para que a investigação criminal avançasse e durante os últimos meses o pai de santo foi escrutinado pela polícia. O homem foi agora detido por crimes de abuso sexual, agravados por ser líder de um culto.

A investigação prossegue e as autoridades argentinas referem a dificuldade em obter testemunhos. Muitos fiéis não abandonam Carlos Chavinet e continuam a defendê-lo. A cumplicidade da família, em especial da sua mulher, também é investigada. Um morador no bairro disse ao jornal La Nacion que a jovem está a mentir: "Ele é um bom vizinho. Devem investigar é Daiana, ela é que batia nas crianças. A verdade é que Daiana nunca esteve presa. É tudo mentira. Ela saía, levava as crianças para a escola."

Culto de milhões no Brasil

Umbanda é um culto religioso afro-brasileiro que mistura crenças africanas com o catolicismo. Acreditam os seguidores num ser superior e num conjunto de entidades intermediárias que designam de orixás. Nos templos podem figurar antigas divindades africanas e figuras cristãs como São Jorge, São Jerónimo ou a Virgem Maria. É no Brasil que tem mais seguidores mas em Portugal também existe culto.