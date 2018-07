Teto de escola infantil desaba. Pelo menos 19 crianças ficaram feridas

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas hoje após o teto de uma escola infantil desabar na cidade de Agudos, no interior do Estado brasileiro de São Paulo.

O acidente ocorreu na Escola Municipal Infantil Diomira Napoleone Paschoal, que é frequentada por crianças entre os seis meses e os 4 anos.

"Cerca de 20 crianças estavam no refeitório no momento do acidente, acompanhados de pelo menos quatro professoras. Segundo informações do diretor administrativo da Unidade de Pronto-Atendimento [de saúde], Regis Pauletti, deram entrada na unidade, 19 pessoas, sendo 15 crianças e quatro adultos", explicou a Prefeitura de Câmara de Agudos em comunicado.

"A maioria dos feridos apresenta escoriações leves, sem maiores gravidades", acrescentou.

Algumas vítimas foram transferidas do posto de atendimento de saúde para um hospital na cidade de Bauru.

A prefeitura de Agudos informou que o acidente foi causado por infiltrações de água de chuva, que comprometeu a estrutura do prédio e rompeu todo o telhado do refeitório da escola.

O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil interditaram o local e devem ainda emitir um comunicado sobre o acidente.