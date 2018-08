Testemunha acusa vereador e ex-polícia pela morte de Marielle

A Polícia Federal ouviu uma testemunha que acusou um vereador da cidade e um ex-agente da polícia membro de uma milícia do Rio de Janeiro de quererem e planearem a morte de Marielle Franco. Ouvido três vezes pela polícia, o delator, que deu detalhes sobre datas, horários e reuniões entre o vereador e o ex-agente e ainda revelou os nomes dos quatro assassinos da vereadora, diz ter agido por estar "marcado de morte". O vereador acusado promoveu conferência de imprensa para se defender.

a ser massacrado nas redes sociais por algo que foi dito por uma pessoa que a gente nem sabe a credibilidade que tem", disse Marcello Siciliano, vereador carioca pelo Partido Humanista da Solidariedade. "É um factóide, a minha relação com a Marielle era muito boa, ela esteve no meu aniversário, nunca tive conflito político com ela", acrescentou. O outro acusado é o ex-polícia Orlando Araújo que, segundo a testemunha, o ameaçou de morte. Araújo está detido na cadeia Bangu 9, no Rio.

A testemunha revelou que o motivo do crime foi o avanço de ações comunitárias promovidas por Marielle em áreas do interesse da milícia comandada por Araújo e onde Siciliano tinha importante base de apoio.

Dois dias depois de, ainda em abril, Marcello Siciliano prestar depoimento à polícia na condição de testemunha um colaborador seu foi executado. Segundo Siciliano, a morte de Carlos Alexandre a tiro dentro de um carro não se enquadrou naquilo a que a gíria do crime chama de "queima de arquivo". "Não acredito nisso", afirmou.

A testemunha contou ainda ao jornal O Globo que o crime começou a ser planeado em junho de 2017. "Eu estava numa mesa, a um pouco mais de dois metros dos dois, eles estavam sentados numa mesa ao lado, o vereador disse alto "tem que ver a situação da Marielle, a mulher está me atrapalhando"". Depois, batendo a mão forte na mesa disse "piranha do Freixo" [em relação a Marcelo Freixo, aliado de Marielle] e olhando para o polícia disse "temos de resolver logo isso"".

A Polícia Federal vai agora investigar o nome dos quatro homens que, segundo a testemunha, executaram o serviço. Um deles, conhecido com Thiago Macaco, ficou com a responsabilidade de anotar os hábitos diários da vereadora.

Marielle foi assessora do deputado estadual Marcelo Freixo, ambos do Partido Socialismo e Liberdade, e desempenhava as funções de vereadora quando foi assassinada dentro de um automóvel com quatro tiros na cabeça. O seu motorista Anderson Gomes também acabou morto e uma assessora ferida sem gravidade.

