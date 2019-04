Tesla explode em parque de estacionamento. Empresa investiga

A Tesla enviou uma equipa de especialistas para investigar o caso de um Model S que parece ter explodido enquanto estava estacionado num parque subterrâneo de Xangai, na China.

A investigação surge após um vídeo do incidente, revelado pelos media chineses, se ter tornado viral.

Nas imagens, vê-se fumo a sair da parte inferior de um Tesla Model S, seguido de uma explosão e de um incêndio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Enviámos de imediato uma equipa ao local e estamos a ajudar as autoridades locais na investigação dos factos", reagiu a Tesla em comunicado, citado pelo Washington Post.

A confirmar-se, esta explosão é apenas a mais recente ocorrida com automóveis deste fabricante de carros exclusivamente elétricos. Em junho, um outro Model S pegou fogo em andamento em Los Angeles.

Na altura, a atriz Mary McCormack divulgou um vídeo do incidente, afirmando tratar-se do carro do marido. "Obrigado ao casal que o avisou [do incêndio] e lhe disse para parar", escreveu.

Outros incêndios registados resultaram de acidentes. Em todos os casos, são as baterias que alimentam os motores elétricos dos veículos que pegam fogo.