Terramoto de magnitude 6.9 sentido no Havai junto a vulcão em erupção

Um terramoto de magnitude 6.9 na Escala de Richter atingiu sexta-feira a ilha do Havai, na zona do vulcão de Kilauea, que está em erupção.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que o último tremor de terra sentido na zona ocorreu por volta das 23:32 (hora local) e o epicentro foi localizado a 17.7 quilómetros a sudoeste de Leilani Estates, uma das comunidades residenciais atingida por lava.

Antes disso, já um outro sismo, com, magnitude de 5.4 tinha atingido a região. Os abalos não deram, até agora, origem a qualquer tsunami, mas têm deixado a população preocupada.

Esta manhã, o governador do Havai decretou estado de emergência na ilha e ordenou a retirada de 10 mil pessoas do local. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) alertou logo de manhã que áreas abaixo do declive da erupção estariam sob risco de serem totalmente cobertas por lava.

O vulcão Kilauea, no Havai, Estados Unidos, entrou hoje de novo em erupção depois de vários sismos e a lava está a aproximar-se das áreas residenciais As erupções do Kilauea, um dos maiores vulcões do mundo, têm sido frequentes desde 1983.