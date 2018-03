Uma imagem do vídeo publicado pelo site Daily Nation

No Quénia uma fenda de 50 metros de profundidade e 50 de largura destrói autoestrada. Famílias são retiradas da zona por segurança

Uma enorme fenda no chão está a dividir o Quénia. O Vale do Rift, também conhecido como Vale da Grande Fenda, no Quénia, faz agora jus ao nome.

Uma fissura de 15 metros de profundidade e 20 de largura abriu no chão destruindo um troço da autoestrada que liga Nairobi a Narok, no sudoeste do país.

O fenómeno deve-se às últimas chuvas e aos eventos sísmicos ocorridos na passada segunda-feira na placa tectónica Somali, que segue ao longo do Rift da África Oriental.

Várias famílias foram retiradas da zona de Suswa por motivos de segurança

Veja o vídeo e descubra o fenómeno que para alguns geólogos indicia que daqui a 50 milhões de anos África possa estar dividida em duas, com a deslocação da placa Somali.