Terceiro suspeito de planear massacre em escola do Brasil entrega-se à Justiça

O terceiro suspeito de participar no crime se entregou esta sexta-feira é um jovem de 17 anos que não foi identificado. Ele chegou ao local num carro da polícia, acompanhado da mãe. O jovem também é ex-aluno da escola e estudou na sala de Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos que, segundo a polícia, liderou o massacre.

A Folha de S. Paulo informou que o terceiro suspeito de ter envolvimento no massacre teria ajudado no planeamento da ação. Esta hipótese foi levantada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, que disse à imprensa local que o dono do estacionamento onde os autores do crime, Guilherme Taucci e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, guardaram o carro usado no ataque, teria informado a polícia sobre a participação de uma terceira pessoa.

A polícia brasileira pediu na quinta-feira à Justiça a detenção do adolescente suspeito de ajudar a planear o massacre.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O massacre de Suzano, quarta-feira passada, resultou em 10 mortes, a de cinco alunos e dois funcionários da escola, a de Moraes, da empresa próxima ao estabelecimento de ensino, e dos próprios criminosos, que se mataram. Segundo a perícia, Guilherme matou Luiz e em seguida suicidou-se. Outras 10 pessoas ficaram feridas.