Terceira vez. Merkel volta a tremer em público

A chanceler alemã ao lado do primeiro-ministro finlandês.

A chanceler alemã, Angela Merkel, voltou a ser vista em público a tremer, durante a visita do primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne, segundo as imagens do evento.

É a terceira vez no espaço de um mês que Merkel treme em público, tendo o seu porta-voz garantido sempre nas outras ocasiões e novamente agora que ela estava "bem". O encontro com Rinne está a decorrer como normal.

O corpo de Merkel, de 64 anos, tremeu enquanto estava no exterior, ao lado de Rinne, a assistir às honras militares para assinalar a visita do líder finlandês.

A primeira vez que aconteceu foi a 18 de junho, na receção ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tendo sido alegado na altura que tinha sofrido um golpe de calor. A segunda vez foi a 27 de junho, num evento com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.

"Uma vez pode atribuir-se ao cansaço e à exaustão dos dias. Mas à segunda vez, num curto espaço de tempo, já é motivo de preocupação", disse o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, o médico Rui Nogueira, em entrevista ao DN depois do segundo evento.