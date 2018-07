Imitam "La Casa de Papel" num assalto, mas sem sucesso

La Casa de Papel "vive da deceção com o que se passa nos bancos"

Quadrilha assalta pessoas com máscaras de "La Casa de Papel"

A vida real tentou imitar a ficção e não correu bem. O caso aconteceu no Chile quando 10 pessoas tentaram assaltar uma caixa de multibanco vestidas como as personagens da série La Casa de Papel.

A história criada para a Antena 3 e transmitida pela Netflix é um fenómeno mundial e há até quem se deixe influenciar pelo enredo na hora de cometer um crime.

Foi o que fez este grupo de 10 chilenos em Maipú, na cidade de Santiago do Chile, como noticia o La Cuarta. Os bandidos da vida real tentaram imitar os ladrões da ficção, mas não tiveram sucesso. Vestiram os macacões vermelhos e fizeram explodir uma caixa de multibanco que estava numa bomba de gasolina.

É caso para dizer que esta foi uma "imitação barata". Nem sequer usaram as máscaras do pintor Salvador Dali, como na história da Netflix. Aliás, os famosos ladrões da série assaltaram a Casa Nacional da Moeda de Espanha e fizeram reféns durante vários dias.

"A caixa de multibanco tinha as medidas de segurança necessárias e o tempo de resposta da polícia foi de um minuto", explica à La Cuarta Luis Tenhamm, responsável dos Carabineros.

Os assaltantes não tiveram tempo de levar o dinheiro e ao fugir iniciaram um tiroteio com os agentes da polícia. Um dos ladrões foi baleado e teve de ser levado para um hospital. A polícia ainda conseguiu deter dois indivíduos que participaram na tentativa de assalto.

O caso está a dar que falar e até a própria Antena 3, que transmite a série, noticiou o caso insólito. "A influência de La Casa de Papel chega a níveis impensáveis, mas às vezes corre mal", refere o canal de televisão espanhola. "O que Úrsula Corberó, Pedro Alonso e Alba Flores pensam disto?", pergunta a estação de TV, referindo-se atores que interpretam os ladrões da série.

De acordo com Guillermina Guzmán, especialista em comportamento humano, este tipo de assaltos acontece porque os ladrões "perdem um pouco a noção do que é uma série e do que é realidade". "Consideram que é um padrão de comportamento aceitável e, por isso, há essa falta de noção da realidade e deixam-se levar exclusivamente pelo suposto êxito que poderiam ter, impulsionados pela adrenalina que sentem", refere a especialista ao La Cuarta.