"Tenho orgulho de fechar o governo". Trump choca com líderes democratas

Donald Trump começou por dizer que era "uma grande honra" receber Nancy Pelosi e Chuck Schumer na Sala Oval. Em cima da mesa estava o financiamento ao muro na fronteira com o México, uma promessa de campanha do presidente que vê nela a solução para travar a entrada de ilegais nos EUA.

Mas rapidamente o tom azedou entre Trump e os líderes democratas na Câmara dos Representantes e no Senado. Este era o primeiro encontro desde que os democratas recuperaram o controlo da Câmara nas eleições intercalares de 6 de novembro e Pelosi e Schumer exigiram que o Congresso - ainda sob controlo republicano até janeiro - passe legislação antes que o financiamento de algumas agências governamentais expire, a 21 de dezembro.

Trump garantiu que isso só irá acontecer se o Congresso aprovar o financiamento do muro. "Se não conseguirmos o que queremos, de uma forma ou de outra, vou fechar o governo", garantiu o presidente. E acrescentou: "E estou orgulhoso de fechar o governo por causa da segurança fronteiriça. Vou assumir a responsabilidade. Vou ser eu a fazer o shutdown".

A troca de palavras entre Trump, Schumer e Pelosi aconteceu sob o olhar do vice-presidente Mike Pence. Este manteve o silêncio o tempo todo.

Birra e problemas de masculinidade

No final do encontro, Schumer lamentou a "birra" do presidente na Sala Oval. Já Pelosi ironizou: "Eu estava a tentar ser a mãe" e terá afirmado aos colegas democratas da Câmara que a obsessão do presidente com o muro é "um problema de masculinidade".

Horas antes do encontro, Trump tweetou que "os militares vão construir a secção restante do muro". Uma afirmação desmentida pelo Departamento de Defesa, segundo o qual "até agora, não há qualquer plano para construir outras secções do muro".

O projeto de Trump tem um custo total estimado de 25 mil milhões de dólares e o presidente pretende que o Congresso aprove já a disponibilização de cinco mil milhões para construir o muro.

Se não chegarem a acordo sobreo orçamento, um quarto dos departamentos da Administração americana arriscam-se a ficar sem financiamento já no dia 21, incluindo o Departamento da Justiça, Agricultura e Segurança Interna.