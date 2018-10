Temporal no sul de Espanha causa um morto

O mau tempo atingiu este domingo a comunidade andaluz, em particular as regiões de Málaga, Cádiz e Sevilha, com estradas cortadas, habitações inundadas e o registo da morte de um bombeiro.

Os serviços de emergência registaram cerca de 900 ocorrências em toda a comunidade autónoma da Andaluzia, relacionadas com salvamentos de pessoas.

Por causa dos estragos causados, o governo espanhol anunciou que tinha iniciado "os trabalhos técnicos" para declarar "zona de catástrofe" nas localidades afetadas na região de Málaga.