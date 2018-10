Tempestade tropical Michael vai atingir a Florida como furacão

As autoridades norte-americanas estimam que a tempestade tropical Michael atinja o estado da Florida, nos EUA, a meio desta semana, mas já como furacão.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, a tempestade deverá chegar ao Golfo do México como um furacão de categoria 1, e trará ventos na ordem dos 160 km/h. Terça ou quarta-feira, poderá ter-se transformado num furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson, com ventos que podem chegar aos 180 km/h.

Fonte do centro de furacões dos EUA, citada pela agência Reuters, refere que a tempestade Michael trouxe já ventos fortes e chuvas torrenciais a sudeste da ilha mexicana de Cozumel e a oeste de Cuba. Depois da passagem pela Florida, a tempestade deverá dirigir-se para nordeste, ao longo da Costa Atlântica e dos estados norte-americanos da Carolina do Norte e Carolina do Sul, que ainda recuperam da devastação do furacão Florence, que em setembro provocou a morte a cerca de 50 pessoas e prejuízos que ascendem os mil milhões de dólares.

A tempestade levou o governador da Florida, Rick Scott, a declarar o estado de emergência em mais de 20 condados da região no último domingo, estando em alerta mais de 5000 soldados da Guarda Nacional norte-americana.

"O nosso estado compreende o quão sério é o clima tropical, e o quão devastador pode ser qualquer furacão ou tempestade tropical. À medida que continuamos a acompanhar o caminho desta tempestade em direção à Florida, é extremamente importante que as nossas comunidades tenham todos os recursos disponíveis para manter toda a gente em segurança", escreveu Scott na rede social Twitter.