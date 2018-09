Tempestade Florence causa 16 mortos nos Estados Unidos

As autoridades norte-americanas elevaram para 16 o número de mortos causados pela tempestade tropical Florence, tendo sido decretado o estado de emergência no condado onde se localiza a maior cidade da Carolina do Norte. O anterior balanço apontava para 14 mortos.

O Departamento de Segurança Pública da Carolina do Sul informou que, no domingo, uma condutora, de 30 anos, entrou em despiste devido aos lençóis de água na estrada em que seguia, tendo embatido numa árvore e morrido de imediato. O acidente ocorreu numa estrada de Gilbert, Carolina do Sul.

Na Carolina do Norte, o Serviço de Meteorologia declarou o estado de emergência devido às inundações em parte do condado de Mecklenburg, onde se localiza a maior cidade da Carolina do Norte, Charlotte.

© REUTERS/Jonathan Drake

Os serviços de meteorologia informaram que o nível dos rios e riachos está a subir muito rapidamente em Charlotte, Matthews e nas áreas vizinhas com impactos "sem precedentes". A cidade de Charlotte aconselhou os residentes a manterem-se afastados das estradas.

O estado de emergência devido às inundações foi também decretado no condado vizinho de Union, onde decorrem várias operações de resgate e mais de 70 estradas estão inundadas.

© REUTERS/Eduardo Munoz

A tempestade continua a progredir para oeste com as chuvas torrenciais a fazer crescer os receios de inundações históricas.

Dezenas de milhares de pessoas receberam ordens para deixarem as suas casas nas comunidades ao longo dos rios, cujo caudal não para de aumentar.