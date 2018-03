Pub

A tempestade Félix, que afetou Portugal e Espanha no fim de semana, deixou um manto de espuma na cidade de A Guarda, na Galiza. As imagens mostra as ruas perto do mar cobertas de branco, um fenómeno raro causado pela matéria orgânica.

A tempestade causou grande agitação marítima, com ondulação "excecionalmente" forte, condições que são favoráveis à formação de espuma. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), as condições variam de região para região, sendo que as algas são a fonte mais comum.

Na maioria das vezes esta espuma é apenas uma "indicação de um ecossistema oceânico produtivo", sem impacto na saúde humana. Mas quando aparece em grande quantidade e é transportada pelo ar, pode causar alguma irritação, sobretudo a pessoas que sofrem de problemas respiratórios, explica a NOAA.

