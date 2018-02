Pub

Caiu tanta neve em Moscovo no fim de semana, que o presidente da Câmara daquela cidade russa já disse que foi a tempestade do século. Ao longo de 36 horas nevou tanto como costuma nevar ao longo de um mês, segundo avança a agência noticiosa Reuters. Desde que há registos que não nevava com tanta intensidade.

Uma pessoa morreu na sequência da queda de uma árvore sobre linhas elétricas e outras cinco ficaram feridas em acidentes separados. Mais de duas mil árvores caíram devido ao peso da neve.

O Exército russo enviou 100 militares, dois limpa-neves e um camião para ajudar nas operações de limpeza.

Com temperaturas a rondar os 12 graus negativos, as crianças não tiveram aulas e os habitantes foram aconselhados a deixar os carros em casa e a viajarem de transportes públicos.

