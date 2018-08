Temer anunciará hoje que não é candidato às presidenciais

Depois de meses de especulação, Michel Temer vai anunciar hoje, durante um evento do seu partido, o MDB, que não será candidato à presidência da República do Brasil em outubro. O atual chefe do Estado colocou a hipótese de concorrer para "defender o seu legado" mas terá perdido motivação dadas as sondagens negativas consecutivas.

Dessa forma, Temer apoiará Henrique Meirelles, ministro das Finanças que abandonou o cargo em abril e se filiou no MDB de forma a poder concorrer à presidência. Outras figuras destacadas do partido, que é o maior do país, já tinham manifestado preferência pelo nome do ex-ministro.

Meirelles, no entanto, está no fundo da tabela das sondagens, razão pela qual, o MDB decidiu avançar já com o seu nome para preparar o quanto antes a campanha eleitoral.

O governo de Temer e de Meirelles já completou dois anos de exercício.

Em São Paulo