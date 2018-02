Telemóveis Huawei e ZTE podem ser usados para espionagem

Pub

O alerta foi deixado por altos responsáveis da CIA, do FBI e do NSA durante uma audição no Senado

Os serviços de informação norte-americanos acreditam que os telemóveis das marcas Huawei e ZTE representam um risco à segurança dos cidadãos dos EUA. O alerta foi deixado por altos responsáveis da CIA, do FBI e do NSA durante uma audição no Senado.

De acordo com a SIC Notícias, o diretor do FBI garante que o que está em causa é "a possibilidade de modificar ou roubar dados e até espionagem".

Os serviços de informação norte-americanos consideram também um risco que empresas ligadas a governos estrangeiros acedam ao sistema de telecomunicações dos EUA e na semana passada foi aprovada uma lei que proíbe a administração norte-americana de contratar empresas que usem aparelhos Huawei ou ZTE.

A Huawei está sob suspeita e impedida de vender tecnologia a diversas agências federais.

A empresa não quis comentar as afirmações dos responsáveis pelos serviços de informação dos EUA e recordou que tem merecido a confiança dos 170 países onde está implantada.