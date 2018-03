Pub

Estrutura que transportava os esquiadores começou a andar ao dobro da velocidade e ao contrário

Estão a ser divulgados nas redes sociais vários vídeos de uma situação dramática que aconteceu numa estância de esqui em Gudauri, na Geórgia. O teleférico avariou, começou a andar ao contrário e alta velocidade, alegadamente o dobro da normal, projetando várias pessoas e fazendo pelo menos dez feridos.

Alguns esquiadores disseram a CNN que tiveram que escolher saltar do teleférico para evitar uma colisão que poderia causar danos muito mais graves. Yuri Leontyev, bielorrusso de 32 anos, disse à cadeia de televisão que teve de "saltar" porque "no fim da colina não havia hipótese de ficar a salvo".

O órgão estatal responsável por vários resorts informou que os feridos foram levados para a clínica da estância e que três equipas e ambulâncias foram levadas ao local.

"De acordo com a informação inicial o teleférico parou de funcionar e as cadeiras começaram a bater umas nas outras com as pessoas suspensas no ar, causando ferimentos de gravidade média. Como resultado, dados preliminares dizem que 10 pessoas ficaram feridas", disse o mesmo órgão em comunicado.

A construtora do teleférico já foi contactada para investigar as causas do acidente.