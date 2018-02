Pub

Não se registaram feridos e a causa da explosão terá sido uma falha técnica

O Birmingham Repertory Theatre, no Reino Unido, foi evacuado ao final da tarde de ontem, depois de ter ocorrido uma explosão durante a apresentação da peça Brief Encounter (breve encontro). Apesar do alarme causado pela situação, não se registaram feridos e o comércio no bairro onde o teatro está localizado manteve-se aberto.

De acordo com as autoridades, tudo indica que a explosão terá sido causada por um problema técnico na área do edifício reservada ao pessoal. No entanto o incidente está ainda a ser investigado.