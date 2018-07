Taxistas de Barcelona em greve por tempo indeterminado

Em Barcelona, o caos instalado no trânsito promete durar. Os taxistas catalães, concentrados na Gran Via, onde passaram a noite acampados, decidiram este sábado manter a greve por tempo indeterminado. Um protesto que reivindica a limitação das licenças VTC, designação para aluguer de veículos com condutor, usadas pela Uber e Cabify. Uma greve à qual se juntam agora os taxistas de Madrid.

Na sexta-feira, os taxistas cortaram a Gran Via, uma das principais artérias da cidade, depois de o Tribunal Superior da Catalunha manter a suspensão dos regulamentos da Área Metropolitana de Barcelona que restringem as licenças VTC. Prometem manter o protesto até que o Ministério do Fomento aceite as suas reivindicações. Os taxistas mantêm-se, por isso, parados numa das mais movimentadas avenidas da cidade, provocando o caos no centro da capital catalã, com o trânsito a ser desviado para outras artérias da capital da Catalunha.

Um protesto que ganha agora mais força com a adesão dos taxistas de Madrid. Em solidariedade com os colegas de Barcelona, três organizações que representam os taxistas da capital espanhola anunciaram uma greve espontânea. "Neste momento não há táxis em Madrid", afirma Julio Sanz, presidente da Federação Profissional do Táxi de Madrid, à agência espanhola Efe. Os motoristas acordaram, no entanto, manter serviços mínimos, de forma gratuita, para pessoas com mobilidade reduzida, grávidas, famílias com bebés e casos de urgência.

De acordo com o El País , o protesto também está a condicionar a circulação automóvel em Madrid com a saída de vários táxis ao mesmo tempo, que percorrem as principais artérias da cidade, provocando inúmeros atrasos. Isto numa altura em que muitos madrilenos saem da cidade para iniciarem as férias de verão.

"É um dos fins de semana com mais trabalho, mas estamos a apostar no futuro. Não é lógico que uma licença de táxi custe 140 mil euros e que uma de VTC não custe mais de 48 euros", disse um responsável da Élite Madrid Taxi ao diário espanhol.