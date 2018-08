Tailândia: vídeo de elefantes obrigados a nadar em aquário causa polémica

Na segunda-feira, a organização World Animal News publicou, no Twitter e no Facebook, um vídeo de um espetáculo para turistas que mostra elefantes forçados a nadar num aquário do Khao Kheow Open Zoo, em Chonburi, no leste da Tailândia.

As imagens, captadas no domingo, dia 25, começaram a ser partilhadas e a causar uma vaga de indignação entre os internautas. Na mensagem que juntou ao vídeo, a organização pede que as pessoas reclamem junto da Tripadvisor, que promove o site do zoo.

"Elefantes forçados a nadar, que lutam por manter a cabeça fora de água, no Khai Kheow Open Zoo. Humilhação, stress extremo, como podem os turistas pagar para assistir a isso? Eduquem-nos! E Tripadvisor não recomendem este inferno", tweetou, por sua vez, a presidente da associação de defesa dos animais One Voice, Muriel Arnal, citada pelo site da BFMTV.

O site da mesma televisão francesa refere que o site da Tripadvisor.fr se encheu de comentários negativos sobre o zoo. A Tripadvisor.com tem um comentário, que já data de 2015 e que, já na altura, alertava para a crueldade exercida sobre os elefantes. Na Tripadvisor.pt não havia até ao meio da tarde desta quinta-feira comentários recentes ao zoo situado em Chonburi.

Instada a pronunciar-se pela One Voice, a Tripadvisor indicou em comunicado, enviado em francês, ter "constatado que os animais selvagens em cativeiro são obrigados a executar tours degradantes ou outros comportamentos anormais perante os visitantes". A Tripadvisor confirma, por isso, "a suspensão, com efeito imediato, da venda de bilhetes para este tipo de atração".

Perante a polémica, o diretor do zoo, Attaporn Sriheran, citado pelo jornal tailandês Khaosod (em inglês), indicou que o espetáculo já se realiza desde 2016, duas vezes por dia, constituindo um exercício para os elefantes que, segundo ele, já costumam brincar dentro de água.

"O zoo concebeu outros tanques para os elefantes nadarem e, ao mesmo tempo, interagirem com as crianças e os visitantes poderem aprender mais sobre o seu comportamento", afirmou o responsável, acusando a World Animal News "de denegrir a imagem da Tailândia".