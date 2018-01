Pub

Primeiro-ministro tailandês fez-se substituir por um cartaz de si próprio em tamanho real

Prayuth Chan-ocha tinha acabado de fazer uma pequena intervenção à porta da sede do governo, em Banguecoque, na Tailândia, e os jornalistas esperavam que se seguisse uma pequena conferência de imprensa. Mas não foi bem assim: terminado o discurso, o primeiro-ministro tailandês virou costas e no seu lugar foi colocado um cartaz, em tamanho real, do governante. "Se quiserem fazer perguntas sobre política ou sobre conflitos, perguntem a este tipo", disse Prayuth Chan-ocha, antes de deixar o local.

O momento insólito, noticiado pela BBC, passou-se no último sábado. O atual líder tailandês está no poder desde 2014, depois de ter liderado um golpe militar. Prayuth Chan-ocha prometeu então que marcaria eleições, mas esse propósito tem sido sucessivamente adiado. Nos últimos anos vários protestos contra o governo, sobretudo de jovens, têm acabado em confrontos com a polícia e prisão dos manifestantes.