Tailândia. "Mergulho com amigos" é o novo plano de resgate

Mergulhadores da Armada tailandesa no interior do conjunto de grutas onde está retido um grupo de 12 crianças e o professor

As autoridades tailandesas preparam um plano urgente de salvamento das 12 crianças retidas numa gruta inundada do norte do país, devido à previsão de chuvas intensas para domingo naquela região.

Informalmente designada "mergulho com amigos", a operação da Marinha tailandesa visa retirar as crianças e o professor antes do previsível aumento do nível das águas no interior do conjunto de cavernas que dificulte ainda mais as já de si muito problemáticas condições de salvamento.

"Não podemos esperar mais tempo até que todas as condições estejam reunidas porque as circunstâncias estão a pressionar-nos", assume o comandante dos mergulhadores da Marinha tailandesa, contra-almirante Arpakorn Yookongkaew.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O plano envolve colocar mergulhadores experientes - incluindo dos EUA e do Reino Unido, entre outros países - a retirar as crianças (com idades entre os 11 e os 16 anos) e o seu professor de 25 anos do local, adiantou a televisão norte-americana ABC, citando um documento do governo dos EUA.

Tenda médica do Exército tailandês junto do complexo de grutas Tham Luang © REUTERS/Soe Zeya Tun

Equipas médicas e de mergulho dos EUA estarão a dar apoio à operação, colocando equipamentos em diferentes pontos do percurso mas apenas até à terceira das grutas, adianta o mesmo documento. Note-se que esta semana faleceu um antigo militar de 38 anos que tinha levado ajuda ao grupo.

Acresce a impossibilidade de transportar a quantidade necessária de água e alimentos antes que o oxigénio baixe para níveis críticos na gruta onde o grupo está retido, concluíram os militares tailandeses.

Outro aspeto importante passa por reduzir a quatro o número de pessoas dentro da caverna a dar apoio às crianças e o seu professor, para evitar uma diminuição acelerada dos níveis de oxigénio no local.

O grupo está preso desde o dia 23 de junho na maior caverna da Tailândia, um conjunto de grutas com vários quilómetros de extensão que coloca enormes dificuldades de travessia mesmo a mergulhadores experientes.