Suspeito das bombas nos EUA enfrenta até 58 anos de prisão

Trump elogia polícia pela detenção: "Foi como encontrar uma agulha no palheiro"

Cesar Sayoc Jr., o suspeito dos pacotes bomba que foram esta semana enviados a vários adversários de Donald Trump, será acusado de cinco crimes e arrisca uma pena de prisão até 58 anos de prisão, anunciou esta sexta-feira o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions.

Sessions enumerou ainda os crimes de que o suspeito será acusado: transportação de explosivos entre estados, envio ilegal de explosivos, ameaças contra antigos Presidentes, ameaças contra comércio entre estados e agressões contra atuais e antigos agentes federais.

O Procurador-Geral dos EUA disse ainda que Cesar Sayoc Jr. "parece ter filiação política" e que "não sabe" porque é que apenas figuras ligadas aos democratas foram alvo das tentativas de ataque.

Em conferência de imprensa, Sessions elogiou o trabalho das autoridades, fez questão de lembrar que o suspeito é inocente até ser julgado, mas mostrou-se confiante que o homem certo foi apanhado. No entanto, deixa o aviso: "Que isto seja um aviso para todos, independentemente da sua ideologia política. Iremos com toda a força da lei contra todos os que tentarem ameaçar, intimidar e usar violência para fazer avançar uma agenda. Vamos encontrar-vos e vamos acusar-vos".

O diretor do FBI, Chris Wray, explicou por sua vez que chegaram à identidade do suspeito através de uma impressão digital encontrada num dos envelopes bomba, bem como foram recuperadas amostras de ADN em duas outras cartas. Acrescentou ser muito cedo para falar dos motivos e das motivações do suspeito, mas que o FBI, apesar de ter "muito trabalho pela frente", "acredita ter apanhado a pessoa certa".

Este responsável confirmou ainda que foram para já identificados 13 bombas artesanais, todas semelhantes, enviadas a outros tantos alvos. E reiterou ser possível existirem ainda alguns destes pacotes "em trânsito".