Salih Khater: o britânico de origem sudanesa suspeito do ataque em Londres

Segundo o jornal britânico Guardian, o suspeito foi preso no local pelos policiais depois do Ford Fiesta prateado que Salih Khater conduzia colidiu com as barreiras de segurança na rua St.Margaret, junto ao Palácio de Westmister, por volta das 7.40 de terça-feira. Vários peões e ciclistas foram atropelados pelo caminho e três pessoas ficaram feridas no ataque, embora nenhuma corra risco de vida.

O homem está sob custódia policial e a Scotland Yard veio esclarecer que o suspeito não estava referenciado pelos serviços de segurança. Mas por se tratar de parecer um ato deliberado, o incidente está a ser tratado como um suposto atentado terrorista.

A Press Association (PA) encontrou uma página no Facebook de um homem com o mesmo nome do suspeito e que indica que este mora em Birmingham, trabalha como gerente de loja e estudou na Sudan University of Science and Technology.

Vizinhos do suspeito disseram a PA que partilha uma casa, na área de Radford, em Birmingham, com mais seis sudaneses. E o jornal Nottingham Post noticiou que o carro envolvido no suposto ataque foi comprado a 20 de junho deste ano e está registado no mesmo endereço do suspeito.