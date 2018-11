Suspeito de lavagem de dinheiro escondia 350 mil euros na máquina de lavar

Homem devolve mala com 3.500 euros em notas e 30 mil em ouro

Há quem diga que o termo "lavagem de dinheiro" nunca foi tão apropriado como no caso que aconteceu esta semana em Amesterdão, na Holanda. Durante uma operação contra a ocupação ilegal de casas, as autoridades prenderam um homem, de 24 anos, que escondia 350 mil euros no tambor de uma máquina de lavar roupa. É suspeito de lavagem de dinheiro.

A ação ocorreu na segunda-feira, depois de as autoridades municipais terem informado a polícia de que ninguém morava oficialmente naquele endereço. De acordo com o comunicado da polícia holandesa, quando foi feita uma busca na residência, foram encontrados 350 mil euros dentro do tambor de máquina de lavar.

Além do dinheiro, as autoridades apreenderam também vários telemóveis, uma arma de fogo e uma máquina de contar dinheiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A operação surgiu no âmbito de uma investigação sobre ocupação ilegal de casas, lavagem de dinheiro e outros crimes.