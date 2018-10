Suspeita de meningite bacteriana lança pânico em bordel de Berlim

Os clientes de um famoso bordel em Berlim, o CarneBall Bizarre, foram aconselhados a deslocarem-se com urgência ao hospital depois de um homem que frequentou o local ter sido diagnosticado com meningite bacteriana.

Um porta-voz do clube de sexo noturno confirmou que um indivíduo do sexo masculino, não identificado, estava gravemente afetado depois de ter participado numa festa no bordel, no último sábado, e que, na sequência deste caso, cerca de 100 pessoas foram observadas por precaução, escreve a BBC.

A meningite bacteriana é transmitida por contacto físico e pode tornar-se uma ameaça em poucas horas. O bordel em causa é conhecido por organizar festas-fetiche que atraem clientes de todo o mundo.

O homem que contraiu a meningite bacteriana só deu entrada no hospital na segunda-feira a seguir à festa e foi-lhe imediatamente diagnosticada a doença, refere o jornal alemão Bild. Atualmente está a ser medicado com antibióticos.

As autoridades de Berlim foram imediatamente postas ao corrente da situação e aconselharam todos os clientes que estiveram presentes na referida festa a procurar imediatamente tratamento preventivo, a fim de despistarem se contraíram a doença.

Um amigo do homem que deu entrada no hospital confirmou que esteve com ele no local, mas foi incapaz de identificar a pessoa com quem o homem privou nessa noite.

O clube noturno, entretanto, já veio lamentar o sucedido, mas confirmou que nenhum dos seus empregados mostrou sintomas da doença, apesar de por uma questão de prevenção estarem já a tomar antibióticos.

A meningite bacteriana pode ter graves consequências se não for imediatamente tratada e causar envenenamento do sangue e causar danos no cérebro e no sistema nervoso.