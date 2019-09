Derrota para Boris. Supremo considera suspensão do Parlamento ilegal

O Supremo Tribunal britânico considerou que a decisão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de suspender o Parlamento durante cinco semanas foi "ilegal" e "sem efeito". A decisão foi tomada por unanimidade dos 11 juízes, que disseram que os deputados podem voltar ao trabalho e que cabe ao líder da Câmara dos Comuns, John Bercow, decidir o que fazer a seguir.

A presidente do Supremo Tribunal, Brenda Hale, disse que esta suspensão (ou prorrogação) não foi "normal", já que não permitia que o Parlamento desempenhasse as suas funções. "Os efeitos sobre os fundamentos da democracia foram extremos", referiu a juíza. Além disso considerou que não foi dada "nenhuma justificação" para tal suspensão, lembrando que o normal é esta levar apenas quatro ou seis dias.

Na prática, os juízes concluíram que o Parlamento não foi suspenso, considerando que o conselho dado por Boris Johnson à rainha para implementar esta medida não teve efeito, logo a autorizar que Isabel II deu também não teve.

"O tribunal deve concluir que a decisão de aconselhar a rainha a prorrogar o Parlamento foi ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem justificação razoável", disse Hale, lendo as conclusões do veredicto.

Bercow já convocou os líderes partidários para uma reunião, defendendo que o Parlamento "deve voltar aos trabalhos sem atrasos".

Apelos à demissão

A oposição já está a pedir a demissão do primeiro-ministro, que está em Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

O líder do Labour, Jeremy Corbyn, no Congresso do partido em Brighton, disse que Boris Johnson devia "considerar a sua posição", acrescentando que pode ser "o primeiro-ministro com o mandato mais curto de sempre". E defende que o Parlamento deve voltar aos trabalhos rapidamente, para "exigir que o primeiro-ministro cumpra a lei".

O Partido Nacionalista Escocês também já defendeu a demissão do primeiro-ministro, com a porta-voz, Joanna Cherry, a dizer que a posição de Boris Johnson é "insustentável". A líder do governo escocês, Nicola Sturgeon, considera que a decisão do tribunal é "de proporções históricas".

A líder dos liberais-democratas, Jo Swinson, alegou que a decisão do Supremo mostra que Boris Johnson "não está apto para ser primeiro-ministro". No Twitter escreveu que ele "enganou a rainha e o país e silenciou ilegalmente os representantes do povo".

O líder do Partido de Brexit, Nigel Farage, considerou que a decisão de Boris Johnson de suspender o Parlamento "a pior decisão política de sempre", pedindo a demissão não do primeiro-ministro, mas do seu principal conselheiro, Dominic Cummings (que liderou a campanha a favor do Brexit).

Decisão do Supremo

O Supremo Tribunal foi chamado a pronunciar-se sobre se Boris Johnson enganou ou não a rainha Isabel II, quando lhe pediu que aprovasse a suspensão do Parlamento entre 10 de setembro a 14 de outubro, alegando que precisava de tempo para preparar uma nova agenda legislativa. Contudo, os opositores defendem que o verdadeiro motivo era impedir os deputados de bloquearem os seus planos de Brexit.

Enquanto o Tribunal Court of Session, em Edimburgo (Escócia), entendeu que a suspensão era "ilegal" por considerar que o objetivo foi impedir a função dos deputados escrutinarem o trabalho do Governo, o Tribunal Superior [High Court] de Londres rejeitou o pedido de cancelamento da suspensão do Parlamento, que começou a 10 de setembro e estava prevista durar cinco semanas, até 14 de outubro, pouco mais de duas semanas antes do prazo atual do Brexit, 31 de outubro.

A juíza Hale, que leu o veredicto, considerou desde logo que o tribunal tinha jurisdição para decidir sobre a suspensão do Parlamento, visto que em causa estão os limites da lei. Uma decisão, tomada por unanimidade por todos os 11 juízes, que foi contra a decisão do Tribunal Superior de Londres.

A ativista Gina Miller, uma das pessoas que apresentou a ação judicial, reagiu à porta do tribunal: "A decisão de hoje confirma que somos uma nação governada pelo Estado de Direito, e que ninguém, nem mesmo o primeiro-ministro, está acima da lei", defendeu.

Johnson prometeu tirar o Reino Unido da União Europeia até 31 de outubro, com ou sem acordo com Bruxelas. Mas a maioria dos deputados querem travar um Brexit sem acordo, alegando que tal iria causar graves problemas económicas, tendo mesmo aprovado uma proposta de lei que exige que Johnson peça novo adiamento da data de saída à União Europeia caso não consiga negociar um novo acordo.