Pub

Adiada a apreciação de pedido de habeas corpus do ex-presidente brasileiro. Se este for rejeitado, Lula pode ir para a prisão.

Luís Inácio Lula da Silva mantém-se em liberdade e só no dia 4 de abril saberá se tem de facto ordem de prisão. O Supremo Tribunal brasileiro adiou esta quinta-feira para essa data a apreciação do pedido de habeas corpus do ex-presidente do Brasil, condenado em janeiro a 12 anos de cadeia. Se for concedido, Lula poderá ficar em liberdade até que sejam apreciados todos os pedidos de recurso que estão pendentes. Um processo que se prevê ainda logo.

Se lhe for concedido o habeas corpus, Lula está em condições de se manter na campanha para as presidenciais que se realizam daqui a sete meses

O adiamento anunciado esta quinta-feira foi justificado com o atraso na análise dos argumentos por parte dos juízes, e pelo facto de, por o arguido se encontrar em liberdade, não ser prejudicado com esta decisão.

Em causa está a condenação de Lula da Silva por ter recebido um apartamento "triplex" como "luvas" pagas pela construtora OAS, quando era Presidente da República.