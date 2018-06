Pub

Eleitores turcos são chamados para votar este domingo em eleições presidenciais e parlamentares. O homem que lidera o país há 15 anos antecipou o escrutínio e arrisca perder a maioria na assembleia

Sultão, reïs (almirante da frota otomana), autoritário, ditador... A cristalização de Recep Tayyip Erdogan no poder resultou num reforço de poderes que levam a comparações pouco simpáticas para o presidente turco. De tal forma que as eleições deste domingo (presidenciais e legislativas) são mais uma vez vistas como um plebiscito a esta figura central do Médio Oriente.



As sondagens indicam que Erdogan poderá não conseguir vencer à primeira volta, graças à surpresa chamada Muharrem Ince, e também que o seu partido tem a maioria parlamentar em risco. Daí que Erdogan já tenha sinalizado a disponibilidade para um acordo pós-eleitoral.

Aos 64 anos, e após 15 no poder, primeiro como chefe do governo, agora como presidente, Erdogan está perto do seu objetivo: ser mandatado pelo povo para assumir funções em conformidade com a revisão constitucional, feita à sua medida, e adotada no ano passado, após ter sido aprovada em referendo.

Opositores e apoiantes concordam que a Turquia é hoje um país muito diferente. A economia sofreu uma evolução inegável, grandes obras públicas e de infraestruturas modernizaram a república fundada por Mustafa Kemal Atatürk. Por outro lado, os avanços do conservadorismo religioso são inegáveis. A herança do Estado secular foi-se esboroando e o seu maior símbolo, o exército - o último guardião do secularismo - foi desmantelado na sequência do golpe de 2016.

Tal como mais de 40 mil pessoas - magistrados e jornalistas à cabeça -, dezenas de generais e milhares de oficiais do exército tiveram a prisão como destino. Mais de 120 mil funcionários públicos foram suspensos ou despedidos. Erdogan culpou o clérigo Fethullah Gulen, radicado nos EUA, de orquestrar o golpe, ao que este respondeu que se tratou de um "cenário escandaloso e hediondo construído por Erdoğan e seus cúmplices". Um golpe fabricado que permitiu livrar-se de opositores e ganhar ainda mais popularidade, alegam os críticos. Em resultado das purgas, dezenas de jornais, revistas, estações de TV e de rádio foram encerrados.

Para os seus defensores, é o líder incontestado da maioria conservadora em oposição à elite urbana e secular e é também o responsável do milagre económico que permitiu a entrada do país para o clube das 20 economias mais importantes, o G20.

Retratado como um sultão invencível no Ocidente, este confesso nostálgico do Império Otomano ganhou todas as eleições desde a chegada ao poder do Partido da Justiça e Desenvolvimento, AKP, em 2002.

Da política de boa vizinhança ao conflito armado

É também incontestado que Recep Tayyip Erdogan tem uma personalidade forte e tanto impressiona os seus admiradores num discurso de campanha, ao fazer-se valer das qualidades de tribuno, como repele os seus críticos pela forma impetuosa e nada diplomática com que aborda questões controversas.

Isso também é válido nas relações internacionais. Se durante anos a doutrina que prevaleceu foi a do neootomanismo do seu ministro Ahmet Davutoglu - um aprofundamento de relações com os países da região e uma política de boa vizinhança - esta acabou tão esquecida como o ministro quando a primavera árabe abanou as fundações e a guerra na Síria eclodiu.

Erdogan virou-se contra Bashar al-Assad, apoiou grupos rebeldes islamistas, entrou em território sírio para combater curdos e, pelo meio, andou às avessas com Vladimir Putin, Barack Obama ou Benjamin Netanyahu, só para dar alguns exemplos.

Também pelo facto de levantar a voz a quem quer seja, Erdogan granjeia simpatia de uma larga percentagem de turcos. E ao acusar os líderes europeus de islamofobia ou ao defender os palestinianos, é também bem visto no mundo muçulmano.

Antes de entrar na política, pela porta do islamismo, este natural de Istambul, casado e pai de quatro filhos, foi jogador de futebol.

Surpreendeu ao ser eleito presidente da Câmara de Istambul em 1994. Quatro anos depois foi condenado a prisão efetiva por incitar ao ódio, ao recitar um poema religioso. No regresso à política, em 2002, o AKP ganha as eleições e chega a primeiro-ministro.

2013 é um ano de má memória para Erdogan: ele e o seu círculo são acusados de corrupção e os protestos contra os planos de demolição do parque Gezi têm como resposta uma onda de repressão que se traduz em 22 mortos e milhares de presos. No ano seguinte, torna-se no primeiro presidente turco eleito por sufrágio universal.

Erdogan quer deixar um lugar na história do seu país. "Um homem morre, mas o seu trabalho sobrevive." A construção da terceira ponte sobre o Bósforo, de uma gigantesca mesquita ou o palácio presidencial são exemplos de construções para a posteridade.

A química do candidato Ince

O candidato mais bem cotado da oposição, Muharrem Ince EPA /TUMAY BERKIN



Muharrem Ince, deputado de 54 anos do CHP (partido social-democrata herdeiro de Atatürk) e antigo professor de Físico-Química, fez uma campanha eleitoral de tal forma bem-sucedida que devolveu a esperança à oposição. Prova disso são os comícios em Ancara ou Esmirna, nos quais reuniu centenas de milhares de apoiantes. Ince promete acabar com o estado de emergência e ser um presidente que una os turcos ("Há um Erdogan que divide a sociedade. Eu serei o presidente da união").

Ince visitou o candidato Selahattin Demirtas, do partido curdo HDP, que se encontra preso.

No plano internacional quer menos agressividade e reatar relações com Bashar al-Assad para preparar o regresso dos mais de 3 milhões de sírios que se encontram em território turco.