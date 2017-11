Pub

Submarino enviou pela última vez a localização há dois dias

Um submarino militar argentino, com uma guarnição de 44 pessoas a bordo, está desaparecido no sul do Mar Argentino, de onde há dois dias enviou pela última vez a sua localização.

Uma operação de busca está em curso nesta altura, ainda que um porta-voz da marinha argentina, citado pela agência Reuters, admita que pode ter havido apenas uma falha nas comunicações.

"Estamos a investigar as razões para a falta de comunicação", inrformou Enfique Balbi. "Se houvesse um problema de comunicação, o submarino teria de vir à superfície".

Balbi explicou que o submarino, que saiu da cidade argentina de Ushuaia para Mar del Plata, ambas na Argentina, tem mantimentos para vários dias e deverá conseguir continuar a viagem apesar dos problemas de comunicação.

Em atualização

