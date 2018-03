Pub

Atriz de filmes pornográficos quer falar de forma livre sobre o alegado caso que teve com o Presidente norte-americano

Mais linhas para a já longa história que envolve o Presidente norte-americano Donald Trump e a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Agora, a atriz estará disposta a devolver os 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) que o advogado de Trump lhe pagou, alegadamente para que ela não revelasse nada sobre encontros sexuais com o Presidente dos EUA.

Michael Cohen, advogado do líder norte-americano, afirmou em fevereiro ao New York Times que pagou o valor e também que não foi reembolsado por Trump pelo valor pago a Stephanie Clifford, verdadeiro nome da atriz conhecida na indústria pornográfica como Stormy Daniels.

"Nem a organização Trump, nem a campanha de Trump não tomaram parte na transação com Clifford, e nem uma nem a outra reembolsaram este valor, direta ou indiretamente", disse então o advogado.

Agora, através de uma carta, o advogado da atriz, Michael Avenatti, pediu a Cohen para designar uma conta para que seja devolvido o dinheiro. em troca, o alegado acordo assinado entre Trump, Stormy Daniels e Cohen seria "considerado nulo", explica a CNN.

A confirmar-se o reembolso, a atriz poderia falar de forma livre sobre o alegado caso com Donald Trump. Assim, Stormy Daniels poderia também "usar e publicar qualquer texto, mensagem, fotografias ou vídeos relativas ao Presidente Trump que ela possa ter na sua posse, sem medo de represálias ou ações legais", acrescenta a cadeia de televisão.

"Este caso já foi ganho na arbitragem"

A Casa Branca anunciou a 8 de março que Donald Trump ganhou num tribunal arbitral uma ordem de restrição contra Stormy Daniels que a impede de falar sobre o alegado relacionamento íntimo que terá tido com o presidente norte-americano. A atriz de filmes pornográficos tinha anunciado que estava a processar Trump, alegando que o acordo de confidencialidade que terá assinado na época é nulo.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, realçou ontem que Trump já se pronunciou acerca das alegações de Stormy Daniels "e deixou bem claro que nenhuma é verdadeira".

"Este caso já foi ganho em arbitragem", acrescentou no mesmo dia em que foi noticiado o processo da estrela porno contra o presidente.

Pouco depois, o advogado da atriz disse na CNN que esta recebeu ameaças e que quer uma oportunidade de contar o que aconteceu

Stormy Daniels, que veio a público dizer ter tido encontros amorosos com Trump no final de 2006 e início de 2007, terá assinado um acordo de confidencialidade. Só que agora diz que Trump nunca assinou o dito acordo, do qual só constarão as assinaturas da própria e do advogado do atual presidente.

Este contrato - que tem a data de 28 de outubro de 2016, alguns dias antes das eleições presidenciais em que Trump derrotou Hilary Clinton - identifica os intervenientes como nomes de código: a atriz é Peggy Peterson; Donald Trump é David Dennison.

A atriz recebeu 130 mil dólares alegadamente em troca do silêncio, mas, segundo garantiu no mês passado o advogado de Donald Trump, o valor não foi pago pelo presidente mas pelo próprio.

Num comunicado, o advogado Michael D. Cohen garantiu que não foi reembolsado por Trump pelo valor pago a Stormy Daniel, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford.

"Nem a organização Trump, nem a campanha de Trump não tomaram parte na transação com Clifford, e nem uma nem a outra reembolsaram este valor, direta ou indiretamente", afirmou o advogado.

O pagamento era legal, disse Cohen, que não especificou os motivos da entrega do dinheiro.

Com Lusa

