A atriz de filmes pornográficos que alegadamente manteve uma relação com Donald Trump diz ter sido desencorajada a falar sobre a relação que manteve com o atual presidente dos EUA

Stormy Daniels diz, em entrevista, que foi ameaçada num parque de estacionamento, ao lado da filha, para não falar sobre a relação com Donald Trump. A estrela de filmes para adultos, que alega ter mantido uma relação com o atual presidente dos EUA, garante que se manteve em silêncio até agora por medo. A ameaça aconteceu em 2011.

Stephanie Clifford, verdadeiro nome de Stormy Daniels, contou a Anderson Cooper no programa "60 Minutes" (CBS) que as ameaças aconteceram quando estava a caminho do ginásio com a filha e um homem se aproximou dela. "Deixa Trump em paz. Esquece a história". Depois, segundo a atriz, olhou para a filha. "É uma linda menina. Seria uma pena que alguma coisa acontecesse à mãe". Segundo o relato de Daniels, citada pela Reuters, o homem desapareceu em seguida.

Questionada sobre os motivos que a levaram a repetidamente negar a relação com Donald Trum, a estrela de filmes pornográficos disse saber que a sua credibilidade seria posta em causa. "Senti-me intimidade e... honestamente, perseguida. Não sabia o que fazer. E por isso assinei", afirmou na entrevista a Anderson Cooper.

Por que razão deveriam os espectadores confiar agora na atriz?, questionou o repórter da CNN. "Porque não tenho razão para mentir", respondeu Stormy Daniels. "Estou a entregar-me ao possível perigo e definitivamente a muita m****", acrescentou.

A atriz de filmes pornográficos processou o presidente Donald Trump no dia 6 de março, alegando que o atual presidente dos EUA nunca assinou um documento para que ela se mantivesse em silêncio sobre a relação íntima que terão mantido em 2006.

As declarações de Stormy Daniels aconteceu pouco depois da modelo da Playboy Karen McDougal, em entrevista à CNN, ter afirmado que manteve uma relação de 10 meses com o empresário. O caso também terá começado em 2006 e Trump já estava casado com Melania Trump.

Este fim de semana, a primeira-dama acompanhou Trump até ao campo de golfe na Florida, mas não regressou este domingo à Casa Branca. Uma porta-voz da Casa Branca explicou que é tradição ficar com o filho nas férias escolares.

Stormy Daniels disse, no 60 Minutos, que manteve relações sexuais com Trump uma vez e que o empresário quis manter-se em contacto com ela. A estrela de filmes para para adultos, 26 anos em 2006, diz que não se sentia atraída por Donald Trump, 60 anos então..

O caso com Stephanie Clifford foi negado pela Casa Branca, embora o advogado de Trump, Michael Cohen, tenha confirmado o pagamento de 130 mil dólares do seu dinheiro à atriz durante a campanha presidencial. Apesar de ter negado a existência de uma relação amorosa entre a estrela pornográfica e o então empresário, nunca explicou por que razão pagou a Stomy Daniels ou se Trump conhecia a situação.

Trump escusou-se a responder às perguntas dos repórteres que lhe perguntaram se veria a entrevista no regresso à Casa Branca este domingo.

O advogado de Daniels recusou-se a revelar se existem mensagens de texto ou outros materiais que provem uma relação entre ambos.

