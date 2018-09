Soraya Sáenz de Santamaría deixa a política

Mestrado de Pablo Casado no Supremo. Líder do PP recusa demitir-se

Após "profunda reflexão" e convencida de que "é o melhor para a nova direção do PP", para sua família e para si mesma, Soraya Sáenz de Santamaría anunciou esta segunda-feira que deixa a política ativa.

A ex-vice-primeira-ministra de Mariano Rajoy comunicou a sua decisão ao novo líder do PP, Pablo Casado, contra o qual perdeu a corrida à liderança desta formação conservadora em julho deste ano.

Santamaría, de 47 anos, comunicou a Casado que abandona igualmente o lugar de deputada no Parlamento espanhol, o qual ocupa desde 2004. Entre 2008 e 2011, foi porta-voz do PP no Parlamento e, depois disso, vice-primeira-ministra de Rajoy durante o tempo em que este esteve no governo.

Rajoy e o PP foram arredados do poder em junho, depois de Pedro Sánchez, do PSOE, ter conseguido aprovar, com o apoio de partidos regionais, uma moção de censura contra os conservadores.