Sondagem dá vitória de Presidente interino no Cazaquistão

Parlamento do Cazaquistão renomeia capital com nome de ex-Presidente

O antigo presidente do Senado, no poder na maior república da Ásia central desde a renúncia em março do antigo chefe de Estado Nursultan Nazarbaiev, pode receber 70,13% dos votos, segundo o instituto 'Opinión Pública'.

De acordo com a mesma sondagem, citada pela agência espanhola Efe, em segundo lugar está o jornalista Amirzhan Kosanov, com 15,39%, e o terceiro candidato mais votado com 5,32% é Daniyá Yespáyeva, a primeira mulher a concorrer à presidência na história do país.

Centenas de manifestantes foram presos hoje no Cazaquistão, durante as primeiras eleições presidenciais depois de Nursultan Nazarbaiev, de 78 anos, ter anunciado em março a sua demissão após cerca de 30 anos na liderança deste país rico em hidrocarbonetos, confrontado com uma crescente contestação social.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante as manifestações que ocorreram hoje, os jornalistas da agência de notícias francesa AFP presenciaram a polícia a deter e conduzir a veículos policiais centenas de pessoas nas duas principais cidades do país, Nursultan e Alma-Ata.

Nas eleições de hoje foram chamados a votar 10 milhões de pessoas, num país onde, segundo a agência France-Presse, os observadores consideram que Nazarbaiev mantém "as rédeas" e apoiou a candidatura do agora Presidente interino.

Alguns dias após chegar à Presidência, Tokaiev anunciou eleições presidenciais antecipadas e recebeu em abril o apoio do partido no poder (Nur Otan), que continua a ser dirigido por Nazarbaiev.

A principal questão é se Tokaiev conseguirá reproduzir a mesma votação de seu antecessor, eleito pela primeira vez em 1991 e reeleito quatro vezes com votações superiores a 80%.

A oposição apresentou seis candidatos pouco conhecidos, embora três deles tenham participado num debate transmitido ao vivo pela televisão, o primeiro no Cazaquistão.