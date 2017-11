Soldados tomam televisão no Zimbabwe. Explosões em Harare

Soldados numa das entradas da capital, Harare, nesta terça-feira. Ao longo do dia correram rumores de golpe de Estado

Ouvem-se explosões na capital, Harare, e os funcionários da televisão nacional, ZBC, dizem que as instalações estão ocupadas por militares.

As explosões começaram a ouvir-se já noite dentro, sem ser possível ainda determinar a sua origem ou os locais onde estariam a produzir-se.

O habitual serviço noticioso noturno da ZBC já não foi emitido.

Ao longo de terça-feira, tinham-se produzido movimentações militares e surgiram rumores de um golpe de Estado. Colunas militares foram vistas a convergir para Harare.

Ao início da noite, os militares controlavam algumas das entradas na cidade.

O partido do presidente Robert Mugabe acusara no início da semana o general Constantino Chiwenga, responsável máximo das forças armadas, de "comportamento traiçoeiro" depois de este ter sugerido que os militares poderiam ver-se forçados a intervir na vida política do país.

Chiwenga fez aquelas declarações num momento em que estão a ser afastados da ZANU-PF os elementos considerados seus próximos pelos seguidores de Mugabe. A purga no partido segue-se ao afastamento do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, até há pouco considerado o favorito para suceder a Mugabe, de 93 anos, na chefia do país.

Quer Mnangagwa quer Chiwenga são veteranos da guerrilha contra o regime da minoria branca na então Rodésia.

Mnangagwa foi afastado do cargo há poucas semanas naquilo que foi considerado um movimento abrindo caminho à candidatura da mulher de Mugabe, Grace Mugabe, de 52 anos, para lhe suceder. Esta já tem o apoio de importantes dirigentes do partido, além do marido, para se candidatar nas presidenciais marcadas para o próximo ano. Isto apesar de, oficialmente, Mugabe ter sido designado como candidato, mas com o seu estado de saúde a deteriorar-se, a hipótese de Grace avançar tem ganho maior probabilidade. O ainda presidente tem-se deslocado frequentemente a Singapura para tratamentos médicos.

Mugabe dirige o Zimbabwe desde a independência em 1980. Segundo a Reuters, na terça-feira presidiu a uma reunião do governo onde acusou Chiwenga de insubordinação e "apelo à insurreição".

Ouvido pela Reuters terça-feira à tarde, o embaixador do Zimbabwe na África do Sul desmentira a existência de tentativas de golpe, afirmando que "nada está a acontecer" e que o poder permaneceria "intacto" nas mãos do presidente e da ZANU-PF.