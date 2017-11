Pub

O desertor foi transferido de urgência para o hospital e não houve qualquer troca de tiros do lado da Coreia do Sul, disse Seul

Um soldado norte-coreano foi atingido a tiro por colegas quando tentava atravessar a Zona Desmilitarizada para desertar para a Coreia do Sul. O homem foi encontrado na aldeia de Panmunjom, 50 metros a sul da linha de fronteira, ferido no ombro no braço, de acordo com o Ministério da Defesa de Seul.

"O desertor foi transferido de urgência para o hospital num helicóptero do comando das Nações Unidas, e não houve qualquer troca de tiros do nosso lado. Uma vez que era uma área exposta ao norte tivemos de rastejar para o tirar", disse fonte do ministério à Reuters.

A última vez que alguém atravessou desta forma foi em junho. Desta vez, o homem estava colocado num posto perto da fronteira. O Ministério da Defesa sul-coreano diz que ainda não sabe qual a patente do homem.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Todos os anos cerca de mil pessoas abandonam a Coreia do Norte, mas a maior parte viaja através da China e é raro um norte-coreano atravessar a Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias, que tecnicamente ainda estão em guerra - o conflito de 1950-53 acabou com tréguas e não com um tratado de paz.

A Coreia do Norte não comentou o incidente. Esta deserção surge numa altura em que a tensão entre os dois países se tem vindo a agravar, depois de novos testes nucleares de Pyongyang.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.