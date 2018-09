Um soldado norte-americano pegou sem autorização um veículo militar de uma base da Guarda Nacional do Exército em Blackstone, na Virgínia. Joshua Yabut, de 29 anos, conduziu pela cidade de Richmond durante duas horas, fugindo da polícia. No final, acabaria por ser detido e acusado de conduzir sob a influência de drogas, de acordo com a CNN.

O suspeito saiu com o carro, viatura blindada semelhante a um tanque, que conduziu a cerca de 65 km/hora em direção ao Capitólio. A identificação do destino deu origem a uma perseguição policial que durou duas horas e que foi filmada por vários transeuntes.

Alertadas as autoridades, foram vários os esquadrões da polícia que seguiram o o veículo blindado, enquanto este se dirigia para o edifício.

Vários polícias protegeram a entrada da Praça do Capitólio, enquanto nos céus, um helicóptero da polícia iluminava o veículo. Na rua as estradas eram encerradas para deter o tráfego.

O caos estava lançado.

"Isso é uma loucura! Alguém roubou um veículo tipo Tank do Fort Pickett e acabou de dirigi-lo pelo nosso apartamento!, disse Parker Slaybaugh, diretor de comunicações do presidente da Câmara da Virgínia, no Twitter.

Apesar da confusão e do aparato não houve acidentes nem feridos durante o incidente.

"Estamos extremamente gratos por não ter havido qualquer tipo de ferimento resultante deste incidente e agradecemos o grande trabalho da Polícia Estatal da Virgínia, do departamento policial de Richmond e de outras autoridades e serviços de emergência que conseguiram pôr um fim a esta situação em segurança", declarou o major-general Timothy P. Williams, da Guarda Nacional da Virgínia, citado pela CNN.

O soldado em causa, disse ainda a Guarda Nacional, é um primeiro-tenente com mais de 11 anos de serviço. Yabut cumpriu inclusivamente uma missão no Afeganistão entre 2008 e 2009, ao serviço da Guarda Nacional do Illinois.

Veja o vídeo da perseguição.