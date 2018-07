Soldado ferido recebe o primeiro transplante completo de pénis e escroto

Um soldado ferido no Afeganistão recebeu o primeiro transplante completo de pénis e escroto, anunciou o Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, EUA. Na operação estiveram envolvidos nove cirurgiões plásticos e dois cirurgiões urológicos que operaram do homem cuja nacionalidade não foi revelada. A intervenção demorou 14 horas e foi feita no dia 26 de março, explicou também a unidade hospitalar.

A equipa transplantou um pénis, um escroto sem testículos e parte da parede abdominal de um dador que morreu. O soldado, cuja identidade permaneceu anónima, estava a recuperar da cirurgia e é esperado que saia do hospital ainda esta semana.

"Temos esperança que este transplante faça este jovem homem recuperar a função urinária e sexual de uma forma praticamente normal", afirmou Andrew Lee, o chefe de cirurgia plástica e reconstrutiva, segundo a Reuters.

É ainda referido que o soldado teve dificuldades em aceitar a lesão, que ocorreu depois da explosão de um engenho explosivo improvisado no Afeganistão. "Quando acordei senti-me mais normal, com mais confiança, do estilo... finalmente estou ok", disse o homem em comunicado.

Foi no Hospital Johns Hopkins que se realizou o primeiro transplante de dois braços, em dezembro, também num antigo militar.

Andrew Lee disse que embora seja possível reconstruir um pénis utilizando tecido de outras partes do corpo, um implante prostético seria necessário para que fosse alcançada uma ereção e, com isso, as chances de infeção são muito maiores. Além disso, militares não têm muitas vezes esse tecido disponível e viável devido a outras lesões.