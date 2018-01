Pub

A enxurrada destruiu uma centena de casas e danificou 300

O número de mortos devido à tempestade em Montecito, no estado norte-americano da Califórnia, subiu para 17 na quarta-feira, estando em curso as buscas por mais de uma dezena de desaparecidos.

O xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown, indicou que o número de vítimas mortais subiu de 15 para 17 com a descoberta de mais dois corpos na quarta-feira, dia em que também foram resgatadas três pessoas.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência de notícias Associated Press, 17 pessoas foram dadas como desaparecidas.

Cerca de uma dezena de pessoas estavam hospitalizadas, das quais quatro em estado crítico.

A tempestade que desencadeou o desastre, com deslizamentos de terras a destruírem aproximadamente uma centena de casas, deu lugar a um céu limpo, numa altura em que centenas de socorristas efetuam operações de busca, com o apoio de cães, as quais têm sido dificultadas pela lama.

A enxurrada destruiu uma centena de casas e danificou 300, segundo as autoridades do condado de Santa Bárbara.

Cerca de meia centena de bombeiros e socorristas continuam as buscas nos destroços espalhados por uma vasta área de Montecito, no noroeste de Los Angeles, onde residem celebridades norte-americanas como Oprah Winfrey, Rob Lowe ou Ellen DeGeneres.

Helicópteros foram utilizados para resgatar mais de 50 pessoas que subiram para os telhados para escapar à enxurrada de lama, ou porque os detritos bloquearam as estradas, deixando-os encurralados.

Segundo as autoridades, apenas uma "pequena percentagem" da população respeitou as ordens de retirada que foram dadas à medida que a tempestade se aproximava.

A primeira grande tempestade da estação abateu-se sobre a maior parte do estado da Califórnia, com ventos fortes, trovoadas e chuvas que quebraram recordes na região da baía de São Francisco, antes de avançar para leste, para Central Valley e Sierra Nevada.