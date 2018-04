Pub

Autoridades francesas acreditam que o snowboarder caiu de cabeça e terá ficado enterrado na neve durante meia hora até ser descoberto

Um snowboarder inglês, de 25 anos, morreu nos Alpes franceses na quinta-feira. As autoridades acreditam que o jovem caiu de cabeça e morreu sufocado na neve.

O britânico estava a trabalhar no Meribel Resort e foi encontrado fora do percurso das pistas. De acordo com a polícia, tudo indica que esteve enterrado na neve durante cerca de 30 minutos, não conseguindo livrar-se prancha.

"O snowboarder estava sozinho quando caiu. Foi descoberto por duas testemunhas que estavam a esquiar perto do local. Repararam numa prancha de snowboard espetada na neve a 20 metros da pista e perceberam que alguém estava agarrado à prancha", relata um responsável da equipa de socorro dos Alpes franceses à Press Association, citado pelo The Guardian.

A mesma fonte adianta que as pessoas pediram ajuda antes de tentar retirar o snowboarder da neve. Ajudar o jovem inglês apresentou-se uma tarefa difícil, porque a estava enterrado até à cintura e "a neve estava muito compacta e pesada".

Quando os serviços de emergência chegaram ao local encontraram o snowboarder, cuja identidade ainda não é conhecida, em paragem cardíaca. As várias tentativas de reanimação não tiveram sucesso e o jovem morreu no local.

Está a decorrer uma investigação para averiguar os contornos deste acidente.