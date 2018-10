Sky News avança que partes do corpo do jornalista saudita foram encontradas

Partes do corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi foram encontradas no jardim da casa do cônsul da Arábia Saudita em Istambul, avança a televisão Sky News, citando fontes anónimas, esta terça-feira.

A informação surge depois de, esta manhã, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter falado sobre o caso: "Porque é que o corpo de alguém que já foi oficialmente declarado morto ainda não apareceu?".

O líder turco classificou a morte do jornalista, de 59 anos, como "assassínio político" premeditado "com dias de antecedência" por responsáveis sauditas e apelou ao "rei Salman bin Abdulaziz para que estas pessoas sejam julgadas em Istambul".

O tom entre a Turquia e a Arábia Saudita tem vindo a subir e a imprensa turca tem publicado, até ao mínimo pormenor, todos os detalhes do caso do jornalista que desapareceu, no dia 2, após entrar no consulado saudita em Istambul: desde imagens, sons e horas precisas, até aos nomes e imagens dos envolvidos e seu atual paradeiro...

"Se é verdade o que entregaram o corpo a um colaborador local, quem é esse colaborador? Estais obrigado a revelar a sua identidade", disse Erdogan, dirigindo-se diretamente ao monarca saudita, sobre quem assegurou "não duvidar da sua sinceridade".

O chefe do Estado turco quer que "todos os que tiveram um papel" na morte do jornalista sejam punidos e exigiu ainda saber onde se encontram os restos mortais de Khashoggi.

"A consciência internacional não se acalmará até que todos os implicados, dos executantes aos mandantes, sejam punidos", avisou Erdogan.

"Ao reconhecer a morte, o governo saudita deu um passo importante. O que esperamos agora é que apure as responsabilidades de cada num neste caso, do topo à base, e que isso se traduza em justiça", acrescentou.

Na semana passada, quatro ONG de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa - Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Comité para a Proteção dos Jornalistas e Repórteres sem Fronteiras - pediram à Turquia que solicite ao secretário-geral da ONU, António Guterres, uma investigação das Nações Unidas, com livre acesso a todas as informações e testemunhas, sobre a morte de Jamal Khashoggi.

A pressão sobre o príncipe saudita é notória, apesar de contar ainda com o apoio do presidente dos EUA Donald Trump e de outros países (na maior parte dos casos por interesses económicos e comerciais). Angela Merkel, chanceler alemã, foi deixada praticamente a falar sozinha ao anunciar que travou a venda de armas da Alemanha para a Arábia Saudita. Porém, o principal fórum económico da Arábia Saudita - apelidado de Davos do Deserto - ficou deserto de grandes personalidades, como o presidente francês, Emmanuel Macron, na sequência do caso Kashoggi.

Natural da Arábia Saudita, Jamal Khashoggi era um jornalista de renome, tendo colaborado com inúmeras publicações, em árabe e em inglês, tais como o Okaz e a Saudi Gazette. Em dezembro de 2016, depois de criticar o presidente dos EUA Donald Trump, começou a ser perseguido pelas autoridades sauditas e fugiu para os EUA em junho de 2017. Tornou-se então um colunista regular do Washington Post.

No passado dia 2, foi visto a última vez com vida a entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. A Arábia Saudita admitiu que a morte do jornalista foi um erro.

Segundo um relatório divulgado pelo Wall Street Journal, com base em gravações da tortura e morte de Khashoggi, alegadamente feitas através do relógio da Apple que este usava, o jornalista foi detido logo assim que entrou no consulado, agredido, sedado e assassinado no gabinete do cônsul, Mohamed al-Otaibi.

A Al-Jazeera acrescentaria depois mais detalhes: o assassínio durou sete minutos. Khashoggi entrou no gabinete do cônsul, foi de imediato agarrado por várias pessoas. Os media falam em pelo menos 15. O jornalista foi colocado em cima de uma mesa e drogado. Ainda vivo, um dos presentes, que segundo a estação de televisão do Qatar seria o presidente do instituto de medicina legal saudita, Salá al Tubaigy, começou a esquartejá-lo. Devido aos gritos, o especialista em medicina forense pediu aos restantes presentes para aumentarem o volume da música.

Segundo noticiou na semana passada o jornal pró-governamental turco Sabah, um dos homens que entrou no consulado saudita em Istambul pouco antes do desaparecimento de Jamal Khashoggi integrou a comitiva do príncipe saudita, Mohamed bin Salman, numa deslocação aos Estados Unidos.

Outro jornal turco, o Yeni Safak, avançou que um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte do jornalista saudita morreu em Riade "num acidente de carro algo suspeito". Noutra publicação ainda, o diário Hürriyet , o colunista Abdulkadir Selvi afirmou que o cônsul Mohammad al-Otaibi poderá ser "a próxima execução" uma vez que o príncipe saudita "fará de tudo para se livrar de quaisquer provas".

No seu último artigo para o Washington Post, Khashoggi defendia a necessidade de liberdade de expressão no mundo árabe, denunciando a existência de uma Cortina de Ferro no mundo árabe, alimentada não a partir do exterior, mas pelos próprios líderes dos países árabes, que lutam por se manter no poder e por manter o controlo sobre o povo.