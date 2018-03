Pub

A Turquia não tomará medidas contra a Rússia, a quem o Reino Unido atribui o envenenamento no seu território de um ex-espião, "com base numa alegação", declarou o presidente Recep Tayyip Erdogan, segundo divulgou esta quarta-feira a imprensa turca.

As declarações ocorrem na mesma semana em que os Estados Unidos e vários países da União Europeia, assim como a NATO, da qual a Turquia é membro desde 1952, expulsaram de modo coordenado diplomatas russos, numa frente unida contra Moscovo, que rejeita qualquer envolvimento no caso.

"Não pretendemos tomar medidas semelhantes apenas porque alguns países tomaram medidas com base numa alegação", disse Erdogan, em declarações divulgadas hoje pelos diários Hurriyet e Yeni Safak.

A Turquia, que possui o segundo exército da NATO em número de efetivos, tem estado relativamente silenciosa em relação ao caso do ex-espião russo Serguei Skripal, envenenado juntamente com a filha Yulia, com um gás neurotóxico, a 04 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra.

Na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco condenou o ataque sem mencionar a Rússia.

Erdogan tem boas relações com o presidente russo, Vladimir Putin, sendo este esperado na Turquia no início de abril para uma cimeira sobre a Síria, dossier em relação ao qual Ancara e Moscovo reforçaram a sua cooperação nos últimos meses.