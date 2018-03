Pub

Moscovo anunciou hoje a expulsão de 23 diplomatas britânicos e o fim das atividades do British Council na Rússia

A primeira-ministra britânica, Theresa May, considerou hoje que as medidas de retaliação de Moscovo às sanções britânicas não alteram "nada os factos" e a culpa da Rússia no envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha no Reino Unido.

"A resposta da Rússia não muda nada os factos: a tentativa de assassínio de duas pessoas em solo britânico, para a qual não existe outra conclusão que a culpa do Estado russo", afirmou a chefe do Governo durante um discurso no congresso do Partido Conservador, em Londres.

"Vinte e três membros do pessoal diplomático da embaixada britânica em Moscovo são declarados 'persona non grata' e vão ser expulsos durante a semana", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tinha chamado o embaixador britânico em Moscovo, Laurie Bristow.

Em relação ao Britih Council, o ministério precisou que "dado o 'status' fora de regulamentação na Rússia", a atividade deste organismo internacional britânico para as relações culturais e a educação "está suspensa".

O Reino Unido já tinha decidido expulsar do país 23 diplomatas russos e congelar os contactos bilaterais com a Rússia.

May precisou que o Governo "antecipava uma resposta deste tipo" da parte das autoridades russas.

"Ao lado dos nossos aliados, vamos refletir nas próximas etapas nos próximos dias", declarou a governante.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, "no início da próxima semana" deve realizar-se um Conselho de Segurança Nacional.

Theresa May responsabilizou a Rússia por "violação flagrante do direito internacional e da Convenção sobre as Armas Químicas", sublinhando não existir "qualquer desacordo com o povo russo" ou com os russos instalados no Reino Unido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico indicou hoje que tinha "antecipado" as medidas de retaliação de Moscovo no caso do ex-espião russo envenenado e que está prevista uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para a semana.

"Antecipamos uma resposta desse tipo", anunciou um porta-voz do Foreign Office, adiantando: "O Conselho de Segurança Nacional reunir-se-á no início da próxima semana para analisar os próximos passos".

Serguei Skripal, 66 anos, e a filha Yulia, 33, foram encontrados inconscientes no dia 04 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, e estão hospitalizados em "estado crítico, mas estável".

Moscovo nega desde o início ter patrocinado o ataque com uma substância tóxica, pertencendo ao grupo dos agentes tóxicos "Novitchok", que, segundo um dos seus inventores russo que vive agora nos Estados Unidos, apenas a Rússia é capaz de produzir.